Кличко: закон Мирошниченко «повысит градус» в обществе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал в комментарии журналистам после принятия закона.

«То решение, которое было сейчас принято в зале ВР, к величайшему сожалению, было немудрым решением, и вместо того, чтобы снизить градус в обществе, напротив - температура будет повышаться», - сказал Кличко.

Он отметил, что оппозиция остается на своих позициях и в дальнейшем будет защищать всех, кто борется за свободу, кто попал в больницу или находится за решеткой.

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Кличко также сообщил, что оппозиция сообщит о нынешних событиях и объяснит их митингующим на Майдане.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, депутаты не могли найти консенсуса относительно ни одного из предлагаемых 4-х проектов об амнистии участников акций протеста.

Потом в ВР прибыли Президент Украины Виктор Янукович, и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев.

Они провели совещание с фракцией Партии регионов.

Как заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко, Янукович и руководство Партии регионов «приехали с Банковой в парламент, чтоб «промывать» мозги депутатам - регионалам, которые не согласны поддерживать законопроекты относительно амнистии авторства ПР».

После совещания стало известно, что депутаты от ПР решили проголосовать за проект Мирошниченко.

По словам Кличко, Президент Украины рассматривает возможность роспуска парламента в случае неголосования за законопроект об амнистии.

После этого фракции ПР и КПУ без обсуждения приняли в первом чтении и в целом законопроект, внесенный депутатом от Партии регионов Юрием Мирошниченко, «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» (4021-3).

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта.

Между тем текста законопроекта нет на сайте парламента, но, как отмечают народные депутаты, им предусматривается, что освобождение заключенных может состояться лишь после того, как будут освобождены все административные здания.