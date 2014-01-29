Сенат РФ обвинил украинскую оппозицию в провоцировании массовых беспорядков

Также Совфед призвал западных политиков прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заявление «О ситуации на Украине» зачитал председатель Комитета Совета федерации по международным делам Михаил Маргелов.

За принятие заявления единогласно проголосовали 150 российских сенаторов. Документ был принят без обсуждения.

«Совет федерации РФ обеспокоен ситуацией, сложившийся на Украине. Спровоцированные оппозицией массовые беспорядки не имеют ничего общего с мирными акциями протеста», - говорится в заявлении.

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Маргелов отметил, что хорошо организованная кампания направлена на дискредитацию и свержение легитимной власти Украины. «Погромы и поджоги в Киеве и других украинских городах, штурм административных зданий, агрессивные действия против сил правопорядка, приведшие к человеческим жертвам и значительному количеству пострадавших, происходят с одобрения тех, кто вывел людей на улицу», - заявил Маргелов.

Он подчеркнул, что Украина находится в состоянии глубокого политического кризиса, который может иметь тяжелые последствия для украинского народа, государственности и территориальной целостности.

Читайте такжеГосдума России приняла заявление «Об обострении ситуации на Украине»Как сказал Маргелов, в заявлении подчеркивается, что Совет федерации особо озабочен попытками оппозиции противопоставить интересы одних регионов Украины другим, что подрывает стабильность украинского общества и может негативно отразиться на перспективах регионального и приграничного взаимодействия России и Украины.

В документе отмечается: «Вызывают недоумение и возмущение заявления ряда западных политиков, бесцеремонно вмешивающихся во внутренние дела Украины и умышлено провоцирующих дестабилизацию обстановки в стране».

«Совет федерации призывает прекратить неприкрытое вмешательство извне в дела суверенного государства», - сказал Маргелов.

Совет федерации также призывает все политические силы Украины искать выход из противостояния только через конструктивный диалог, без ультиматумов и давления.

«Важно, чтобы власть и оппозиция на основе уважения Конституции Украины и действующих законов выработали позитивные сценарии преодоления политического кризиса и имеющихся в обществе проблем», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 21 января Госдума России приняла заявление «Об обострении ситуации в Украине». В заявлении отмечается, что протесты в Украине приобретают «все более масштабный и агрессивный характер», «по существу, имеют место попытки свержения легитимных институтов власти в стране силовым путем».