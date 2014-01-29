Нардеп: В ПР взбунтовались люди Ахметова и Тигипко

Об этом она заявила в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

По словам депутата, на утро 28 января "сценарий по введению чрезвычайного положения не был снят".

"Была сделана попытка додавить фракцию под силовой сценарий. Этим занималась группа, подконтрольная господину Клюеву (главе администрации президента) и часть людей, которые на него сориентированы во фракции", - рассказала Богословская.

"В ответ представитель группы, в которую собраны люди, ориентированные на бизнесмена Рината Ахметова, господин Воропаев сказал о том, что уполномочен сделать заявление от 40 депутатов о том, что они отказываются впредь подписывать какие-либо бумаги и голосовать какие-либо вопросы в зале без соблюдения процедуры", - добавила она.

"Таким образом была проведена первая очень серьезная акция, демонстрирующая, что использовать достойных, сильных людей во фракции как пешек в чьей-то темной игре уже невозможно. Вконце заседания фракции такое же заявление сделала группа Сергея Тигипко, в которую входят 38 человек", - сказала депутат.

"Таким образом на сегодня 78 человек четко проявили свою позицию. Это плюс к тем нескольким десяткам мажоритарщиков, которые уже за последнюю неделю дали сигналы о том, что они больше не будут никогда подчиняться "в темную", потому что действительно 16 января использовали абсолютное большинство фракции регионов "в темную", - заявила Богословская.