Семья лидера "Спільної справи" вылетела в Лондон

Вчера беременная жена лидера «Спільної справи» Александра Данилюка Светлана и их полуторагодовалый сын, которые без объяснений более 8:00 содержались в аэропорту «Борисполь», вылетели в Лондон.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения "Спільна справа".

«Сначала была задержка по подозрению в перевозке наркотических веществ, затем якобы - из-за технической неисправности самолета. Потом уже ничего не объясняли, просто не давали вылета», - рассказал Данилюк.

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Он сообщил, что его жена имеет подданство Великобритании, но еще не отказалась от украинского гражданства. Вчера таможенники изъяли ее украинский паспорт и отечественное свидетельство о рождении сына.

«Все это без соблюдения элементарных правовых процедур. Просто забрали паспорт и свидетельство. Она не хотела сейчас отказываться от гражданства, поскольку это разрешало ей, по крайней мере, видеться со мной в случае моего ареста », - отметил Данилюк.

По его словам, 27 января после выезда из дома в аэропорт машину с его родными преследовал микроавтобус «Фольксваген Транспортер» с затемненными стеклами. В аэропорту выяснилось, что в автобусе находятся десять мужчин в штатском, некоторые из них были вооружены автоматическим оружием, они продемонстрировали его, выйдя из автомобиля.

"Режим совсем взбесился. Они уже охотятся на беременных и детей. Моя жена с ребенком более шести часов провела в холодном самолете, куда едва пробилась и откуда отказалась выходить, потому что иностранный самолет - это уже не территория Украины. Она понимала, что второго шанса может не быть. У нее на руках наш полуторагодовалый сын, а под сердцем еще нерожденный ребенок. Температура в самолете была минусовая, потому что не разрешали запустить двигатели. Это пытка. Представители власти, как террористы, удерживали в заложниках мою семью. Только условий освобождения разве что не выдвигали", - заявил координатор "Спільної справи".

В свою очередь , в Министерстве доходов и сборов Украины заявили , что заявление Данилюка о якобы брошенных его жене и ребенку наркотиков не соответствует действительности.

"Да , сегодня в аэропорту "Борисполь" гражданка С. с несовершеннолетним ребенком направлялась в Лондон . Во время таможенного контроля она была остановлена ​​для прохождения необходимых таможенных формальностей. По результатам осмотра нарушений таможенного законодательства не установлено. Таможенниками Миндоходив был составлен акт таможенного досмотра , и гражданка С. с ребенком направилась к паспортному контролю " , - говорится в заявлении Миндоходив , обнародованной на сайте ведомства в Facebook.