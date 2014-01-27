В Донецке милиция отпустила задержанных за потасовку с битами на митинге

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горотдела милиции, ”во время митинга, который состоялся вчера в Донецке возле памятника Т.Шевченко, правоохранителями был пресечен конфликт между митингующими и их оппонентами. Четыре участника конфликта были доставлены в Ворошиловский райотдел милиции для дальнейшего разбирательства».

Согласно сообщению: «Ни в отношении данных граждан, ни от них самих (задержанных - УНИАН) никаких заявлений в милицию не поступало. Таким образом, оснований задерживать их далее не было».

В милиции информируют, что по факту противоправных действий открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия либо предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В сообщении не сказано, что за люди были задержаны и какую организацию они представляют.

Как сообщал УНИАН, днем 26 января в Донецке у памятника Тарасу Шевченко, где традиционно проходят акции сторонников Евромайдана, прошел митинг сторонников Януковича, во ремя которого около 20 неизвестных молодых людей, на руках которых были повязаны георгиевские и красные ленточки, у некоторых были бейсбольные биты, спровоцировали потасовку. В ситуацию вмешалась милиция, задержав некоторых молодчиков. Остальные нападавшие сели в автобус, припаркованный недалеко от памятника Т. Шевченко возле гостиницы «Украина», в котором на сиденьях лежали бейсбольные биты.