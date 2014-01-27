Россия и Швейцария обсудили политический кризис в Украине – МИД России

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России по итогам телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Швейцарской Конфедерации, Начальником Федерального департамента иностранных дел, Действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером. Разговор состоялся по инициативе швейцарской стороны.

«Буркхальтера интересовали российские оценки складывающейся в Украине внутриполитической ситуации. С российской стороны было подчеркнуто, что Россия выступает за ее политическое урегулирование в правовом поле Украины без вмешательства извне. Выражено сожаление в связи с тем, что возмутительные насильственные действия фашиствующих молодчиков не получают принципиальной оценки со стороны европейских структур», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 27 января Буркхальтер в ходе визита в Польшу заявил, что Швейцария предложила украинской власти свое участие в переговорах с оппозицией для разрешения политического кризиса и сейчас ожидает ответа на это предложение.

«Я сказал главе правительства (Николаю Азарову), что мы готовы участвовать в качестве посредника в переговорах для того, чтобы увеличить шансы на демократическое и мирное разрешение конфликта и избежание насилия. Сейчас ждем ответа украинского правительства», - сказал он, комментируя свою последнюю встречу с премьер-министром Украины Азаровым.