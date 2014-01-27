В Чернигове около 1,5 тысячи людей отправились к областному совету

Как сообщает корреспондент УНИАН, на Красной площади напротив здания ОГА, которую усиленно охраняют милиционеры, собралось около 1,5 тыс. человек.

Организаторы сообщили о начале Народного веча, а затем направили людей в областной совет. С какой целью все собираются возле здания областного совета, организаторы не сказали.

Одновременно на Аллее героев собрались более 1 тыс. сторонников действующей власти. Священники УПЦ Московского патриархата во главе с епископом Черниговским и Новгород-Северским Амвросием провели молебен.

По информации черниговских журналистов, народные депутаты от оппозиции встретились с председателем областного совета Анатолием Мельником. Они требуют созыва внеочередной сессии областного совета, а также прибытие председателя ОГА Владимира Хоменко.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Чернигове участники акции протеста выломали двери входа в облгосадминистрации со стороны Департамента экономического развития на первом этаже. Митингующие разбили несколько окон. Милиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По факту покушения на захват помещения Черниговской ОГА следственный отдел УМВД Украины в Черниговской области открыл уголовное дело по ч. 1 ст. 341 УК (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

Черниговская милиция заявила о 10 пострадавших стражей порядка во время штурма здания ОГА.

Шестерых участников штурма ОГА сначала автозаком доставили в отделение милиции, где с них взяли персональные данные, а затем вернули ко двору ОГА и отпустили.

Сегодня в секторе общественных связей УМВД в области УНИАН сообщили, что, по их данным, радикально настроенные граждане на 27 января готовят захват облгосадминистрации. Также сообщалось, что сотрудники патрульной службы милиции, проверяя документы у молодых людей на улицах Чернигова, обратили внимание, что среди них немало жителей западных регионов Украины и Киева. Милиция призвала граждан не допустить кровопролития, проводить только мирные акции без применения жестокости и насилия.