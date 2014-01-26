В Севастополе 40% участников опроса назвали Майдан "мирной демонстрацией"

Как передает корреспондент УНИАН, 61% (342 респондента), отвечая на поставленный в программе «По сути» вопрос, сказали, что «Майдан - это попытка государственного переворота», тогда как 39% (227 респондентов) считают, что «Майдан - это мирная демонстрация». Всего в студию позвонили 569 человек.

Читайте такжеАрхиепископ УПЦ КП призвал депутатов ВР Крыма провести “круглый стол” ради примирения на полуостровеСледует добавить, что все гости программы - бывший глава города, общественный деятель, представлявшая средний и мелкий бизнес, экономист и историк - во время передачи не скрывали своей лояльности к Президенту и власти в целом, осуждали радикальные действия на улице Грушевского в Киеве. Правда, некоторые участники программы признали существование высокого уровня коррупции в стране и имеющиеся проблемы в мелкого и среднего бизнеса.

Утром 26 января пятничная программа «По сути» на канале СТВ была показана в повторе.