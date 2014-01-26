Активисты заняли Украинский дом и выставляют охрану

Об этом сообщает телеканал 24 со ссылкой на народного депутата от «Батькивщины» Андрея Шевченко.

По его словам, после того, как правоохранители покинули здание Украинского дома, активисты выставляют охрану фондов Музея истории Киева.

"В Укрдоме выставляем охрану фондов Музея истории Киева, которые, оказывается, хранятся на верхних этажах. Майданщики убирают мусор...", - отметил депутат и добавил, что "в Укрдоме обнаружили массу сломанных милицией ящиков с экспонатами", поэтому руководство Музея составляет акты.

Как сообщалось, 25 января около 18 часов появилась информация, что две сотни работников внутренних войск заняли здание Украинского дома в Киеве.

Впоследствии несколько сотен демонстрантов пытались прорваться к зданию. Они разбили окна Украинского дома и бросали внутрь "коктейли Молотова", пиротехнику и другие подручные средства. Правоохранители, заблокированные в здании, использовали слезоточивый газ и поливали атакующих водой из брандспойтов.

Около 1-го часа протестующие прекратили штурмовать здание Украинского дома, где находились правоохранители, и создали живой коридор.

Около 3 часов ночи Украинский дом покинули около 200 правоохранителей, ранее заблокированных в здании.

Вместе с тем в милиции уверяют, что глава МВД Виталий Захарченко решил вывести милицию из Украинского дома, чтобы продолжить переговоры и урегулировать ситуацию мирным путем.