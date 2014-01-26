Силовики отказались покинуть Украинский дом. Штурм продолжается

Правоохранители отказались покинуть украинский дом, активисты продолжают его штурмовать, пишет ТСН.ua.

Ранее протестующие создали коридор для выхода правоохранителей и предложили им добровольно покинуть здание.

Міингувальники бросают в окна здания петарды. Силовики в ответ забрасывают протестующих гранатами и поливают водой.

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