Силовики отказались покинуть Украинский дом. Штурм продолжается
00:53, 26 января 2014Политика
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Митингующие продолжают штурмовать здание Украинского дома.
Продолжается штурм Украинского дома
Правоохранители отказались покинуть украинский дом, активисты продолжают его штурмовать, пишет ТСН.ua.
Ранее протестующие создали коридор для выхода правоохранителей и предложили им добровольно покинуть здание.
Міингувальники бросают в окна здания петарды. Силовики в ответ забрасывают протестующих гранатами и поливают водой.
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