Кличко: Оппозиция требует досрочных выборов президента в этом году и продолжает переговоры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко со сцены Майдана Незалежности.

«Только что мы вернулись с непростых переговоров, чтобы вернуть справедливость, вернуть ответственность в себе, вернуть людям возможность жизнь в нормальных условиях… На многие наши предложения Янукович согласился. Про другие мы имеем твердые намерения, мы будем договариваться», - отметил Кличко.

По его словам, Президент согласился амнистировать всех задержанных активистов и внести изменения в законы, принятые Верховной Радой 16 января.

«Какой сегодня результат. На что уже готов Янукович? На освобождение всех задержанных и амнистию. Работа над возвращением к Конституции 2004 года. Отставка правительства на некоторых условиях… Пока не соглашается на отмену диктаторских законов, а только изменения к ним. Наше требование - отменить эти законы. Наше требование – провести президентские выборы уже в этом году. Переговоры продолжаются, и мы должны держаться. И мы не поддаемся ни на какие провокации», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Янукович предложил лидеру фракции "Батькивщина" Арсению Яценюку должность премьер-министра, а лидеру партии «УДАР» Виталий Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.

«В случае согласия последнего занять пост премьер-министра Украины Президентом Украины будет принято решение об отставке правительства. Должность вице-премьера по гуманитарным вопросам Президентом Украины предложена Кличко. Президент Украины убежден, что совместная работа вместе с оппозицией поможет государству объединиться и провести необходимые реформы для государства и общества. Президент Украины в очередной раз выразил сожаление по поводу всех трагических случаев, ранений, жертв конфликтов последних дней и подчеркнул недопустимость насилия. Мы осуждаем все радикальные сценарии и их последствия. Переговоры будут продолжаться по договоренности сторон», - сообщила министр юстиции Елена Лукаш, оглашая заявление участников рабочей группы по урегулированию политического кризиса первого заместителя главы Администрации Президента.

Также «для обеспечения широкого общественного диалога Президентом Украины вызван на публичные дебаты Виталий Кличко, на которые тот дал свое согласие», - сказала Лукаш.