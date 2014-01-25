В Ужгороде к митингующим вышел председатель Закарпатской ОГА

В Ужгороде к митингующим вышел председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр Ледида.

Как передает корреспондент УНИАН, губернатор сказал, что активные действия в области сейчас неуместны, ведь ситуация в крае стабильная. Он также заверил, что выслушает любого, поэтому приглашает каждого желающего в свой кабинет, где вместе будут искать компромиссы.

Кроме того, он отметил, что многонациональное Закарпатье всегда отмечалось толерантностью и попросил не забывать об этом.

Затем Ледида передал микрофон и пригласил к слову всех желающих.

Перед митингом выступил нынешний мэр Ужгорода Виктор Погорелов и экс-мэр Ужгорода Сергей Ратушняк. Последний заявил, что Украина должна стать парламентской республикой.

К микрофону также подошел представитель ВО ”Свобода”, который заявил, что действия власти, которые привели к жертвам - недопустимы и призвал продолжать борьбу.

Во время всех этих коротких выступлений не переставали звучать сирены автомобилей и били барабаны. Количество людей на акции протеста перед зданием Закарпатской ОГА пока составляет около полутысячи.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде в 14.00 начался митинг, объявленный на сегодня в сети Фейсбук на странице «Евромайдан Ужгород».

Фактически на митинге присутствуют своего рода два лагеря митингующих. Первый стоит перед входом в здание Закарпатской облгосадминистрации. Они держат транспаранты с надписями: «Закарпатье - за мир», «Мы против раскола» и скандируют «Львов - геть!».

Второй лагерь держит флаги ”Свободы” и государственные флаги Украины. Эти митингующие скандируют «Банду - геть». Обе стороны свистят и пытаются перекричать друг друга, между ними стоит кордон правоохранителей. Здесь же находится священник и журналисты.