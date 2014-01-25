Автомайдан обещает $10 тысяч за информацию о пропавшем Булатова

"Автомайдан официально объявляет вознаграждение 10000$ тому, чья информация поможет найти Дмитрия Булатова и спасти ему жизнь. Прошу все телеканалы разместить его фото и дать редакционные телефоны для связи. Слухи или "одна бабка сказала" мы не воспринимаем. Только, кто лично видел, знает или есть какая-то фиксация. Также обращаемся к тем, кто стоит за возможным похищением. Мы в любом случае узнаем, кто за этим стоит и найдем. Дай Бог, чтобы Дима был в добром здравии и нам не пришлось назначать вознаграждение за другие вещи", - сказано в заявлении, которое разместил на своей странице в Facebook Алексей Гриценко.