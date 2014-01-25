Янукович обещает уволить виновных в подготовке ”некачественного соглашения об ассоциации с ЕС”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сказал во время встречи с представителями духовенства, которые входят в Совет церквей.

“В ближайшее время мы избавимся от этих должностных лиц, исполнителей, они не будут работать, мы не можем им доверять. Они подготовили, условно говоря, для нас могилу”, - сказал Президент, в то же время не назвав ни одной фамилии, но говорил в целом о тех, кто был причастен к подготовке сделки.

Он более 20 минут говорил о рисках, которые бы ждали Украину, если бы она подписала именно эту сделку.

“Мне было очень трудно принять это решение”, - отметил он, говоря о том, что он отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

По его словам, у Украины были серьезные основания взять паузу.

“Сделка значительно нарушала наши национальные интересы. Скажите, пожалуйста, в чем проблема”, - спросил он и добавил, неужели от неподписания соглашения страдает экономики, не выплачиваются зарплаты, или снижены социальные стандарты.

Он подчеркнул, что сейчас дверь в Европу для Украины не закрыты, и в ближайшее время будут подготовлены экспертные заключения соглашения об ассоциации. И тогда, по его словам, Украина профессионально может дать ответы на все вопросы.

“Мы никуда не бежим. Нас никто никуда не тянет. Мы хотим сохранить свой суверенитет. Мы не претендуем ни на чьи территории, наших соседей, наших стран. Но мы и своего никому не отдадим”, - сказал Президента, призвав посмотреть, какие идут процессы на западных границах Украины.

“Мы не призываем устанавливать двойное гражданство, мы не тянем наших соседей в Украине, а нас тянут. Мы не делаем заявлений, что мы претендуем ни на чьи территории. А там звучат эти заявления”, - добавил Президент.

Он подчеркнул, что очень важно сохранить Украину и не создать вражды между востоком и западом.