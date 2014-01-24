Мэр Сум и его фракция в горсовете заявили о поддержке протестов

В частности, они заявляют, что не воспринимают заявления Кабмина и МВД о том, что в Киеве силовикам противостоят террористы и бандиты, поддержав тем самым Евромайдан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении «к общественности украинского и европейского города Сумы», которое сегодня, 24 января, огласили журналистам депутаты фракции в полном составе.

В частности, в заявлении подчеркивается, что страна сегодня находится на грани гражданской войны.

Читайте такжеВ Сумах несколько тысяч человек пикетируют сессию облсовета«Важнейшим для нас сейчас является следующее: выразить скорбь по невинно убиенным и замученным «Беркутом» украинцам и призываем всех, кто имеет эту боль в сердце, в понедельник, 27 января, высказать свое несогласие и провести в Сумах День траура, повязать на одежду, автомобили, общественный транспорт ленты черного цвета», - отмечается в заявлении.

Также в тексте говорится, что мэр и его фракция подчеркивают, что в Киеве «отстаивают свои законные права жить в демократическом государстве мирные граждане Украины, среди которых много сумчан».

«Действия спецподразделения МВД «Беркут» расцениваем как преступление против человечности, за которые бойцы должны быть наказаны в результате расследования официальным следствием уже новой властью, это должен быть новый Нюрнберг», - заявили подписанты.

Они признали Партию регионов и Коммунистическую партию Украины виновными в начале гражданского противостояния в результате принятия неконституционных решений и незаконным способом, а также обратились к народным депутатам с призывом выйти из фракции Партии регионов и отменить принятые 16 января «антидемократические диктаторские законы».

«Считаем недопустимым для секретаря Сумского городского совета высказывать поддержку заявлениям, в которых призывается к массовому убийству людей», - говорится в заявлении.

«Для нас важно показать, что отмены законов, принятых 16 января 2014 г., требуют не экстремисты и террористы, «западенцы» и «бандеровцы», а легитимно избранные органы местного самоуправления, в частности, депутаты VI созыва Сумского городского совета», - сказано в заявлении.

Кроме того, депутаты фракции заявили, что они инициируют «в этот тяжелый политический момент» проведение в Киеве во вторник, 28 января, совместного выездного заседания депутатов городских советов со всей Украины для организации Форума депутатов местных советов в районе улицы Грушевского.