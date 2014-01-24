В Черновцах во время штурма травмирован председатель облсовета
В Черновцах продолжается штурм областного совета, где сегодня проходила внеочередная сессия.
Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя облсовета Валерий Манилич сообщил на сессии, что во время штурма травмирован председатель Черновицкого областного совета Михаил Гайничеру.
Пикетчики, которых состоянием на 11.30 собралось около 5 тысяч, с помощью топора выломали входную дверь. Силовики применили слезоточивый газ и гранаты с газовой смесью.
Люди требуют отставки председателя облгосадминистрации Михаила Папиева. Тот вышел к митингующим и призвал прекратить штурм. Папиев подчеркнул , что в отставку не уйдет и попросил, чтобы люди определили делегатов для переговоров. На это митингующие не согласились. Председатель ОГА отметил, что власть вынуждена будет действовать по закону.
На вопрос корреспондента УНИАН, что имеется в виду, будут ли силовики разгонять митингующих, Папиев ответил, что таких ресурсов в области нет.
В то время, как председатель ОГА общался с людьми, милиционеры бросили в толпу 2 гранаты. Это спровоцировало митингующих – началась потасовка, во время которой, вероятно, пострадал председатель Черновицкого областного совета.
Следовательно, сессию облсовета закрыл заместитель Манилыч, даже не приняв повестку дня.
Сейчас председатель Черновицкого областного совета находится в служебном кабинете, его состояние пока неизвестно. Только что к нему в кабинет прошли трое медиков, которые также не комментируют ситуацию.