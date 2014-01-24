В Киеве захватили здание Минагрополитики
11:52, 24 января 2014Политика
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Сегодня утром активисты Евромайдана во главе с Александром Данилюком захватили здание Минагрополитики, в котором, по их словам, находится «Штаб национальной гвардии».
Активисты Евромайдана, которые сегодня утром захватили здание Министерства аграрной политики и продовольствия, продолжают находиться в помещении, а сотрудники ведомства работают сегодня из дома.
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