В Киеве захватили здание Минагрополитики

11:52, 24 января 2014
Политика
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Сегодня утром активисты Евромайдана во главе с Александром Данилюком захватили здание Минагрополитики, в котором, по их словам, находится «Штаб национальной гвардии».

Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве
Активисты Майдана во время захвата здания Министерства агрополитики в Киеве / 

Активисты Евромайдана, которые сегодня утром захватили здание Министерства аграрной политики и продовольствия, продолжают находиться в помещении, а сотрудники ведомства работают сегодня из дома.

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