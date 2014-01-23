Азаров: Власть имеет дело с "изящными провокациями" со стороны боевиков

Как сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время встречи с генеральным директором ВТО Роберто Азеведо.

«Как премьер-министр Украины я ответственно заявляю, что власть не причастна к гибели людей. Мы глубоко сочувствуем этой трагедии», - сказал он.

Азаров добавил, что власти имеют дело с изящными и крайне жестокими провокациями со стороны боевиков, для которых человеческая жизнь - лишь разменная монета для достижения их целей – антиконституционного захвата власти.

Читайте такжеАзаров: В Киеве и стране идет нормальная жизнь

Премьер также подчеркнул, что даже в этих условиях власть ограничивает применение силы исключительно для сдерживания агрессии и главной целью видит мирное урегулирование этой ситуации.

Как сообщал УНИАН, 22 января стало известно о гибели троих митингующих на Грушевского. Двое из них были застрелены. Один из них - Сергей Нигоян. Свидетели утверждают, что оба мужчины погибли от выстрелов снайперов из огнестрельного оружия.

Премьер-министр Украины Николай Азаров заверил, что у сотрудников правоохранительных органов на улице Грушевского нет огнестрельного оружия.