Азаров: Власть имеет дело с "изящными провокациями" со стороны боевиков
Премьер-министр Украины Николай Азаров заверяет, что власть не причастна к гибели людей во время недавних событий в Киеве
Как сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время встречи с генеральным директором ВТО Роберто Азеведо.
«Как премьер-министр Украины я ответственно заявляю, что власть не причастна к гибели людей. Мы глубоко сочувствуем этой трагедии», - сказал он.
Азаров добавил, что власти имеют дело с изящными и крайне жестокими провокациями со стороны боевиков, для которых человеческая жизнь - лишь разменная монета для достижения их целей – антиконституционного захвата власти.
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Премьер также подчеркнул, что даже в этих условиях власть ограничивает применение силы исключительно для сдерживания агрессии и главной целью видит мирное урегулирование этой ситуации.
Как сообщал УНИАН, 22 января стало известно о гибели троих митингующих на Грушевского. Двое из них были застрелены. Один из них - Сергей Нигоян. Свидетели утверждают, что оба мужчины погибли от выстрелов снайперов из огнестрельного оружия.
Премьер-министр Украины Николай Азаров заверил, что у сотрудников правоохранительных органов на улице Грушевского нет огнестрельного оружия.