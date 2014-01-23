ЕС хочет диалога, а не санкций в отношении Украины - представитель Еврокомиссии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил представитель Еврокомиссии Оливье Байи, добавив, что санкции против третьих стран имеют свою специфику и не касаются Украины.

"Мы хотим оставить как можно больше места для политического диалога и мы призываем украинскую власть присоединиться к такому диалогу. И мы бы хотели принять в этом участие. Вот почему комиссар ЕС Фюле едет в Киев для встречи с представителями власти, оппозиции и гражданского общества", - сказал представитель на брифинге в Еврокомиссии.

Читайте такжеПольская оппозиция считает, что ЕС сейчас не должен отворачиваться от Украины"Вот почему приоритетом является диалог, но мы также говорим о необходимости деэскалации ситуации. Я не собираюсь сейчас перечислять шаги, но в прошлом были уже случаи, когда мы просматривали наши двусторонние отношения с третьими странами. Однако каждый случай отдельный и отличный от Украины. Я не могу вам привести точных примеров, но наш приоритет сейчас - не пересматривать наши отношения с Украиной", - добавил Байи.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе заявили о готовности содействовать диалогу украинской власти и оппозиции и направляют в Киев комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле и Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон.

Фюле, по сообщению его офиса, должен посетить Киев 24-25 января для проведения встреч с представителями власти, оппозиции и гражданского общества.

Эштон, как ожидается, поедет в Киев на следующей неделе.