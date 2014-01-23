Львовский губернатор Сало подал в отставку - СМИ

Сегодня несколько тысяч жителей Львова пришли с пикетом под Львовскую облгосадминистрацию, требуя встречи с председателем ОГА Олегом Сало. Люди захватили областную администрацию. Об этом сообщает ZIK.

Под давлением митингующих Олег Сало, который вышел к людям, написал заявление об увольнение.

В Львовском облсовете обсуждают создание собственных исполнительных органов, чтобы взять власть в свои руки.