Итоги переговоров с Януковичем объявят вечером на Майдане - Кличко
18:12, 22 января 2014Политика
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Итоги встречи лидеров оппозиции с Президентом Украины Виктором Януковичем будут обнародованы на народном совете сегодня вечером
Кличко пообещал рассказать об итогах переговоров
Об этом заявил лидер партии "УДАР" Виталий Кличко после встречи, собщает РИА Новости.
"Мы сможем это сказать на народном совете", - сказал он.
По данным пресс-службы Президента, встреча продолжалась более трех часов. Также на ней присутствовали советник Януковича Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш.
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