Итоги переговоров с Януковичем объявят вечером на Майдане - Кличко

Об этом заявил лидер партии "УДАР" Виталий Кличко после встречи, собщает РИА Новости.

"Мы сможем это сказать на народном совете", - сказал он.

По данным пресс-службы Президента, встреча продолжалась более трех часов. Также на ней присутствовали советник Януковича Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш.