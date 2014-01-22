Лидеры оппозиции молча вышли из АП

Лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок покинули Администрацию Президента, где проходила встреча с Президентом Украины Виктором Януковичем

Об этом сообщает "5 канал". Как отмечается, политики не дали никаких комментариев по итогам встречи. Читайте такжеНачались переговоры Януковича с оппозициейВстреча длилась более трех часов. Как сообщает пресс-служба Президента Украины, участие в переговорах принимали: секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель рабочей группы Андрей Клюев, советник Президента Украины Андрей Портнов, министр юстиции Елена Лукаш, руководитель фракции Политической партии «УДАР» Виталий Кличко, руководитель фракции «ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель фракции «ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

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