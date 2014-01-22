Правоохранители призывают митингующих на Грушевского держать дистанцию в 3 метра

10:30, 22 января 2014
Политика
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Правоохранители обращаются к митингующим, которые приблизились вплотную к кордону Внутренних войск на улице Грушевского и в Музейном переулке, и призывают их держать дистанцию в 3 метра.

Грушевского

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие, в свою очередь, призывают Внутренние войска перейти на их сторону и прекратить насилие.

Также между митингующими и правоохранителями ходит священник и читает молитвы.

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