В Facebook похищенного Игоря Луценко появился пост о его спасении
22:02, 21 января 2014Политика
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Активист Игорь Луценко спасся от похитителей
Игорь Луценко якобы нашелся / Facebook
Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
"Сейчас я выполз из леса, куда меня завезли и бросили мои похитители, и нахожусь в хорошем настроении, без мобилки и в посредственном физическом состоянии. Ничего серьезного, просто почти 15-часовое общение с похитителями было временами очень тяжелым морально и физически", - написано в сообщении.
В то же время другие пользователи высказывают сомнения, было ли это сообщение написано самим Луценко.
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