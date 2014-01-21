В Facebook похищенного Игоря Луценко появился пост о его спасении

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Сейчас я выполз из леса, куда меня завезли и бросили мои похитители, и нахожусь в хорошем настроении, без мобилки и в посредственном физическом состоянии. Ничего серьезного, просто почти 15-часовое общение с похитителями было временами очень тяжелым морально и физически", - написано в сообщении.

В то же время другие пользователи высказывают сомнения, было ли это сообщение написано самим Луценко.