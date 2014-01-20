Более 60 правоохранителей госпитализированы - МВД
10:33, 20 января 2014Политика
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Около 100 работников МВД уже обратились за медицинской помощью.
Фото: REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
По данным МВД, у потерпевших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и отравления неизвестными веществами.«Около 100 работников органов внутренних дел уже обратились за медицинской помощью. 61 из них госпитализирован», - говорится в сообщении.
Читайте такжеК медикам обратились 103 человека, пострадавших при столкновениях на Грушевского
Как сообщалось, 19 января на улице Грушевского в столице начались массовые столкновения между протестующими и милицией. Причиной их стал отказ правоохранителей пропустить митингующих к зданию Верховной Рады.
Столкновения продолжаются и сейчас.
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