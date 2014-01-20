Число раненых в противостоянии на Грушевского превысило 100 человек

Общее число раненых с обеих сторон уже перевалило за сотню, демонстранты сожгли четыре милицейских автобуса и два грузовика.

Протестующих стало значительно меньше - сейчас их здесь около двух тысяч. Сотрудники правоохранительных органов стоят несколькими кордонами вверх по улице Грушевского и в Мариинском парке возле здания Верховной Рады. Большое число бойцов "Беркута" корр. ИТАР-ТАСС увидел во дворах возле Администрации Президента и дома правительства. На подходах к Администрации милиции практически не видно, но здесь стоят десятки милицейских автобусов. Скорее всего, силовики находятся внутри автобусов.

Митингующие возвели баррикаду на Петровской аллее, ведущей к Парковой дороге, чтобы защититься в случае нападения "Беркута". Периодически они организуют вылазки, забрасывая милицию кусками тротуарной плитки. Те в свою очередь отвечают светошумовыми гранатами.

Между демонстрантами и силовиками стоят обледеневшие остатки сгоревших милицейских автобусов и грузовиков. Сотрудники правоохранительных органов пытались потушить пожар и поливали их водой из пожарных рукавов. Сейчас все это превратилось в одну ледяную баррикаду.