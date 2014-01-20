В ВВ не подтверждают подтягивания дополнительных сил в Киев, но не исключают ротации из-за потерь

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины.

”Возможно, необходима ротация - много раненых. Лишь военнослужащих внутренних войск 27”, - отметили в пресс-службе ВВ, прибавив, что у них - телесные повреждения средней степени тяжести: закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, ожоги и ушибы конечностей.

Вечером 19 января МВД Украины сообщило, что во время столкновений пострадали 70 правоохранителей.

Среди митингующих, по информации медиков, по состоянию на 20.00 воскресенья пострадали 24 человека.

По данным СМИ, около 22.00 на улице Богатырской в Киеве колонна автобусов ”Беркута”, которая двигалась в центр Киева, разбила автомобиль одного из активистов Автомайдана. «Беркут» варварски разбил машину на Богатырской и взял заложника в автобус. Впечатление, что машину пожевал динозавр», - сообщается в содружестве Автомайдана в Twitter.

«Заложника сильно били, но он вырвался из автобуса «Беркута» и убежал. Слава богу, живой! Только что вернулся на место события. Ожидаем «скорую»», - прибавили позже активисты.

В то же время журналист Виталий Портников в своем Твиттере написал: «Автомайдан сообщает, что по Богатырской сквозь их строй прорвались 25 автобусов с «Беркутом». Разбили машины, задержали одного из активистов».

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и стражами порядка в центре Киева в воскресенье, 19 января, начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.

Митингующие бросают в стражей порядка камни, а также подожгли несколько милицейских грузовиков и автобусов. Стражи порядка непрерывно используют светошумовые и газовые гранаты. Они подвезли к месту столкновений водомет.