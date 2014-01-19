Выезд колонны донецкого Автомайдана заблокировали

Акция должна была начаться в 10.00. Собралось машин-участников автоколонны около 10. У них флаги политической партии "УДАР", флаг Украины и Европейского Союза.

Вместе с этим, семеро неизвестных людей подошли со стороны здания Донецкой облгосадминистрации и стали на пешеходном переходе не двигаясь, чтобы автоколонна не смогла выехать из внутреннего двора здания библиотеки имени Крупской, где собирались участники.

Кроме того, пишет донецкое издание, посреди дороги по бульвару Шевченко, неподалеку от того места, где традиционно проходит донецкий Евромайдан, стоят 2 машины и с ними 1 машина ГАИ.

Напомним, что в воскресенье, 19 января Донецкая областная организация политической партии «УДАР» Виталия Кличко организует Автомайдан в поместье семьи Януковичей.