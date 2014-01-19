В Лондоне Евромайдан собирается пикетировать жилье Ахметова

В понедельник, 20 января, под окнами квартиры украинского миллиардера Рината Ахметова состоится митинг. Как сообщает ТСН, жилье Ахметова в Лондоне в субботу, 18 января, громко пикетировал Автомайдан.

Участники акции украсили свои автомобили флагами Украины и Евросоюза. Люди требовали от бизнесмена не поддерживать политику Президента Виктора Януковича.

Кроме того, проезжая мимо российское посольство в Великобритании, они громко сигналили.