В Лондоне Евромайдан собирается пикетировать жилье Ахметова
11:49, 19 января 2014Политика
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В Лондоне активисты будут пикетировать жилье Ахметова
Пикет офиса фирмы Ахметова 31 декабря
В понедельник, 20 января, под окнами квартиры украинского миллиардера Рината Ахметова состоится митинг. Как сообщает ТСН, жилье Ахметова в Лондоне в субботу, 18 января, громко пикетировал Автомайдан.
Участники акции украсили свои автомобили флагами Украины и Евросоюза. Люди требовали от бизнесмена не поддерживать политику Президента Виктора Януковича.
Кроме того, проезжая мимо российское посольство в Великобритании, они громко сигналили.
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