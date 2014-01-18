Ефремов: оппозиция знала, что готовятся "законы 16 января" (видео)

Об этом заявил депутат от Партии регионов Александр Ефремов в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"Все законопроекты, которые вчера были проголосованы, рассматривались на соответствующих комитетах. И в комитетах присутствовали депутаты от всех фракций", - сказал он.

"И, более того, по всем законопроектам, которые проголосованы, есть положительное решение комитета. Не просто, что комитет рассмотрел, а что есть положительное решение комитета о том, что принят за основу и в целом", - подчеркнул "регионал".

"Ни один документ, который рассматривался вчера в сессионном зале, не был рассмотрен без того, чтобы предварительно обсудить его на комитетах. И в нем принимали участие, в том числе, представители оппозиционных фракций", - добавил Ефремов.

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"Поэтому пусть внимательно читают законопроекты, с которыми они работают и которые они рассматривают, и за которые они голосуют или не голосуют, и делают соответствующие выводы. И не вводят в обман людей о том, что никто ничего не видел, и никто ничего не знал", - заявил он.

В свою очередь депутат от "Батькивщины" Андрей Пышный назвал слова Ефремова "наглой ложью".

Как известно, президент Виктор Янукович подписал "законы о диктатуре", которые ВР проголосовала в четверг.