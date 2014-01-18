Украинцы в Польше призывают власти Украины не вводить диктатуру

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ОУП, которое является самой большей организацией украинцев в Польше.

Организация выразила свое возмущение принятием 16 января парламентом ряда законов, назвав их противоправными, нарушающими конституционный строй в Украине, и превращающими ее в авторитарное государство.

ОУП отметила, что украинское общество и «миллионы украинцев», которые живут за пределами Украины, не позволят ввести в их государстве диктатуру, и призвала власть отказаться от этой идеи.

«Призываем Президента, правительство, парламент свернуть с дороги, ведущей к установлению порядков, которые характеризуют диктаторские режимы», - говорится в документе.

Организация также призвала власть отказаться от репрессий против участников массовых демонстраций, которые продолжаются в Украине уже второй месяц, подчеркнув, что в любом случае нельзя допустить кровопролития.

«Мы также призываем демократические государства и общества к решительной реакции на действия украинской власти и к всесторонней поддержке гражданского общества, свободных медиа и парламентской оппозиции (в Украине)», - говорится также в документе.

Как сообщал УНИАН, 16 января провластное большинство в ВР приняло ряд законов, которые существенно ограничивают гражданские права, предусматривают значительно более суровые наказания за ряд нарушений и вводят новые запреты, направленные против участников акций протеста.

17 января Президент Украины Виктор Янукович подписал данные законы, которые вступят в силу после их официальной публикации.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша является самым большим непосредственным западным соседом 46-миллионной Украины и одной из самых популярных стран, куда украинцы едут учиться, работать и жить.

По данным последней переписи населения 2011 года, в Польше обитает почти 50 тысяч этнических украинцев, что в 5 раз меньше неофициальных оценок с начала 90-х годов. По данным администрации по делам иностранцев, которая выдает разрешения на легальное пребывание в Польше, на конец прошлого года такие разрешения имели тоже почти 40 тысяч граждан Украины.

В прошлом году польская власть выдала свыше 700 тысяч виз украинцам, 200 тысяч из которых на долговременное пребывание - от полгода до года.