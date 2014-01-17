Регионал: Страна нравится мне все больше и больше (видео)
Депутат ПР Олег Царев удовлетворен вчерашним принятием группы законов, ограничивающих права и свободы граждан Украины
Об этом он сказал в эфире Громадське ТБ.
"Страна мне нравится больше и больше... Я считаю , что это идет на пользу стране", - сказал депутат, отвечая на вопрос журналиста .
По теме: Верховная Рада превращает Украину в полицейскую диктатуру: опасные нормы, принятые 16 января
Напомним, вчера большинство в Верховной Раде приняло ряд законов без обсуждения и без участия депутатов от оппозиции, голосами членов фракций Партии регионов, КПУ, а также некоторых внефракционных. За часть этих законов голосовали сразу за основу и в целом, и без электронной системы - поднятием рук.
Принятые законы имеют преимущественно запретительный характер или направлены на усиление контроля за различными сферами общественной жизни.