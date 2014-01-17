Регионал: Страна нравится мне все больше и больше (видео)

Об этом он сказал в эфире Громадське ТБ.

"Страна мне нравится больше и больше... Я считаю , что это идет на пользу стране", - сказал депутат, отвечая на вопрос журналиста .

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Напомним, вчера большинство в Верховной Раде приняло ряд законов без обсуждения и без участия депутатов от оппозиции, голосами членов фракций Партии регионов, КПУ, а также некоторых внефракционных. За часть этих законов голосовали сразу за основу и в целом, и без электронной системы - поднятием рук.

Принятые законы имеют преимущественно запретительный характер или направлены на усиление контроля за различными сферами общественной жизни.