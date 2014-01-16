За блокирование госзданий могут посадить в тюрьму на 5 лет - закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня Законе «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные законы относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан».

Так, статья 341 Уголовного кодекса дополнена частью 2, согласно которой блокирование зданий или сооружений, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан, с целью препятствования нормальной работе предприятий, учреждений, организаций - караются ограничениям свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Также ужесточается ответственность за захват зданий или сооружений, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан, с целью незаконного пользования ими или препятствование нормальной работе предприятий, учреждений, организаций.

Соответствующие действия теперь караются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Ранее предусматривалась ответственность в виде ареста сроком до 6 месяцев или ограничения свободы сроком до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок.