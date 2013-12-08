В ПР заявляют, что будут противодействовать блокированию правительственных зданий

Об этом сказал народный депутат Евгений Балицкий, сообщила пресс-служба Партии регионов.

«Заявление Александра Турчинова о том, что митингующие разобьют палаточные городки возле всех правительственных зданий, - антиконституционный призыв к свержению действующей власти, блокированию государственных органов», - подчеркнул Балицкий.

По его словам, «это самая что ни на есть «гапоновщина», которая сегодня расшатывает спокойствие в обществе, поднимает температуру настроений населения относительно недовольства властью».

«Понятны цели оппозиционеров - накануне президентских выборов любой ценой дискредитировать власть, Президента. Но мы заявляем решительное «нет» таким действиям и будем противодействовать в рамках Конституции и законов нашей страны», -

сказал Балицкий.

«Помимо тех, кто сегодня живет в палатках, есть еще миллионы человек, которые хотят нормально, по-человечески жить и работать. Не нужно нашу вежливость принимать за нашу слабость, это ошибочно и даже губительно!» - подытожил регионал.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидеры оппозиции призвали участников Нвродного вече на Майдане Независимости блокировать весь правительственный квартал.