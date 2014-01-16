Раду окружили более тысячи сторонников власти

Как передает корреспондент УНИАН, они, в частности, выстроились в колонну на проезжей части. Их более тысячи человек.

Люди держат флаги и символику Партии регионов и флаги Украины, а также плакаты с лозунгами: "Бюджет - 2014 - стабильность и экономический рост!".

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Участники акции выкрикивают лозунги о необходимости принятия бюджета.

Вокруг здания парламента и на площади Конституции стоит около 20 автобусов милиции. Милиционеры также дежурят по периметру площади Конституции.

Со сцены митинга сейчас выступает народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко. Ее выступление посвящено принятию госбюджета-2014.