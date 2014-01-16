Раду окружили более тысячи сторонников власти
10:05, 16 января 2014Политика
2606 0
Здание Верховной Рады Украины со стороны улицы Грушевского окружено участниками митинга в поддержку Партии регионов
Колонны сторонников ПР на пути к Раде 16 января / Фото: УП
Как передает корреспондент УНИАН, они, в частности, выстроились в колонну на проезжей части. Их более тысячи человек.
Люди держат флаги и символику Партии регионов и флаги Украины, а также плакаты с лозунгами: "Бюджет - 2014 - стабильность и экономический рост!".
По теме: В ПР обещают три тысячи донетчан на митинге под Радой
Участники акции выкрикивают лозунги о необходимости принятия бюджета.
Вокруг здания парламента и на площади Конституции стоит около 20 автобусов милиции. Милиционеры также дежурят по периметру площади Конституции.
Со сцены митинга сейчас выступает народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко. Ее выступление посвящено принятию госбюджета-2014.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter