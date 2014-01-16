В ПР обещают три тысячи донетчан на митинге под Радой
09:49, 16 января 2014Политика
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В сегодняшнем митинге под Верховной Радой в поддержку принятия государственного бюджета на 2014 год примут участие около 3 тыс. сторонников Партии регионов, прибывших из Донецкой области
В митинге примут участие около трех тысяч донетчан / Фото: сайт ПР
Данный факт УНИАН подтвердили в облорганизации Партии регионов, отметив, что именно столько жителей региона отправились 15 января из Донецка на заказанных автобусах и поезде в Киев.
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В облорганизации Партии регионов подчеркнули, что вопрос принятия бюджета «стал вопросом выживания миллионов украинских семей, в особенности тех, кто работает в бюджетной сфере, и жизненный уровень большинства из них зависит от своевременного принятия главного финансового документа страны».
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