В ПР обещают три тысячи донетчан на митинге под Радой

Данный факт УНИАН подтвердили в облорганизации Партии регионов, отметив, что именно столько жителей региона отправились 15 января из Донецка на заказанных автобусах и поезде в Киев.

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В облорганизации Партии регионов подчеркнули, что вопрос принятия бюджета «стал вопросом выживания миллионов украинских семей, в особенности тех, кто работает в бюджетной сфере, и жизненный уровень большинства из них зависит от своевременного принятия главного финансового документа страны».