Антимайдановцы выстроились в колонны и собираются идти на Евромайдан

23:40, 15 января 2014
Политика
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В Мариинском парке и около станции метро "Арсенальная" собираются молодые люди спортивного телосложения для похода к Евромайдану.

Антимайдановцы выстроились в колонны и собираются идти на Евромайдан Фото Корреспондент

Всего собралось около 500 парней. Они выстроились в две большие колонны, сообщает "Обозреватель"

Сейчас они мобилизуют молодчиков, говорят, что нужно оперативнее собираться и начинать движение к Евромайдану.

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На Евромайдане находится около десяти тысяч человек. Люди продолжают прибывать в центр Киева.

Ранее народный депутат Анатолий Гриценко в своем Facebook написал о получении информации о плане штурма Евромайдана.

В Украине проходят массовые акции сторонников евроинтеграции. Они начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.

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