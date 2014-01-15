Москаль назвал милиционера, который дал указание разогнать Майдан 30 ноября

Об этом заявил депутат "Батькивщины" Геннадий Москаль в эфире Общественного телевидения, пишет Украинская правда.

Именно Мариненко, по мнению политика, Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении.

"Олег Мариненко - это последний четвертый, которому вручили подозрение, что прокуратура скрывает", - сказал депутат.

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По мнению Москаля, "Мариненко проводил инструктаж "Беркута" АР Крым, Сумской, Черниговской, Полтавской, Луганской области…, дал четкое указание на силовой разгон и поручил его своему заместителю".

Как известно, с 21 ноября 2013 года в Украине проходят протесты против действий нынешней власти. После жесткого разгона силовиками митинга на Майдане Независимости в ночь с 29 на 30 ноября акции начали набирать большую силу и масштабы, и продолжаются до сих пор.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимир Сивкович и глава КГГА Александр Попов отстранены по ходатайству Генпрокуратуры в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане Незалежности в ночь на 30 декабря