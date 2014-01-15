К зданию Кабмина стягивается большое количество сотрудников правоохранительных органов

Как передает корреспондент УНИАН, с 18.30 до 19.00 12 автобусов проехали со стороны Почтовой площади через Европейскую площадь и поднялись к зданию Кабинета министров. Колонну автобусов сопровождали машины ГАИ, что не похоже на обычную пересменку.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что в Киев стягивают правоохранительные органы для возможного разгона Майдана сегодняшней ночью. Лидеры оппозиции призвали киевлян выйти на Майдан с тем, чтобы не допустить его разгона.