К зданию Кабмина стягивается большое количество сотрудников правоохранительных органов
19:41, 15 января 2014Политика
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Сотрудники правоохранительных органов стягиваются к Дому правительства, расположенному на улице Грушевского.
Сотрудники правоохранительных органов под стенами Кабмина, фото с Фейсбук, архив
Как передает корреспондент УНИАН, с 18.30 до 19.00 12 автобусов проехали со стороны Почтовой площади через Европейскую площадь и поднялись к зданию Кабинета министров. Колонну автобусов сопровождали машины ГАИ, что не похоже на обычную пересменку.
Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что в Киев стягивают правоохранительные органы для возможного разгона Майдана сегодняшней ночью. Лидеры оппозиции призвали киевлян выйти на Майдан с тем, чтобы не допустить его разгона.
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