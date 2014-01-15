На площади перед Верховной Радой продолжается митинг сторонников власти

11:19, 15 января 2014
Политика
1434 0

На площади перед Верховной Радой (площадь Конституции) третий день продолжается митинг сторонников власти

Как передает корреспондент УНИАН, возле установленной там сцены собрались около 2 тыс. человек. Они держат флаги Партии регионов и государственные флаги. Со сцены звучит музыка, выступают народные депутаты и активисты.

По теме: У Верховной Рады собрались сторонники власти, Беркут и внутренние войска

Подходы к зданию парламента охраняют шеренги милиционеров. Стражи порядка пропускают людей в правительственный квартал только по служебным удостоверениям, карточкам аккредитации журналистов и по паспортам, если люди живут за периметром правительственного квартала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter