На площади перед Верховной Радой продолжается митинг сторонников власти

Как передает корреспондент УНИАН, возле установленной там сцены собрались около 2 тыс. человек. Они держат флаги Партии регионов и государственные флаги. Со сцены звучит музыка, выступают народные депутаты и активисты.

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Подходы к зданию парламента охраняют шеренги милиционеров. Стражи порядка пропускают людей в правительственный квартал только по служебным удостоверениям, карточкам аккредитации журналистов и по паспортам, если люди живут за периметром правительственного квартала.