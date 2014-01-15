На площади перед Верховной Радой продолжается митинг сторонников власти
11:19, 15 января 2014Политика
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На площади перед Верховной Радой (площадь Конституции) третий день продолжается митинг сторонников власти
Как передает корреспондент УНИАН, возле установленной там сцены собрались около 2 тыс. человек. Они держат флаги Партии регионов и государственные флаги. Со сцены звучит музыка, выступают народные депутаты и активисты.
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Подходы к зданию парламента охраняют шеренги милиционеров. Стражи порядка пропускают людей в правительственный квартал только по служебным удостоверениям, карточкам аккредитации журналистов и по паспортам, если люди живут за периметром правительственного квартала.
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