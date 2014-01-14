В медблоке, где лечится Тимошенко, нельзя проводить пресс-конференции - ГПтС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины, распространенном в ответ на требование Тимошенко допустить к ней представителей СМИ.

«Удовлетворить такие обращения нет ни оснований, ни возможности. Во-первых - Ю.Тимошенко является осужденным лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы за совершение тяжкого преступления, во-вторых - физически она даже не находится на территории колонии, а удерживается на удовлетворение ее же желания в больнице. На территории больницы - оборудован специальный охраняемый блок для содержания осужденного, который никоим образом не предусматривает возможность проведения пресс-конференции или брифингов», - отметили в ГПтС.

В пенитенциарной службе также отметили, что «назначенное судом наказание, которое лицо отбывает в условиях лишения свободы, в первую очередь, направлено на то, чтобы лицо исправилось, а не занималась в пенитенциарных заведениях популяризацией собственной персоны».

Как сообщал УНИАН, сегодня появилась информация, что Тимошенко обратилась к администрации Качановской колонии с заявлением о предоставлении ей возможности пообщаться с представителями средств массовой информации.

Экс-премьер указала на представителей 12 средств массовой информации, которые через защитников обратились к ней с просьбой предоставить интервью.