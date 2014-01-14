Трибуну и президиум ВР блокируют около 30 оппозиционеров
16:32, 14 января 2014Политика
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По состоянию на 16.10 сегодняшнее заседание ВР не продолжено. Оппозиция блокирует трибуну и президиум.
Рада не работает
Как передает корреспондент УНИАН, около 30 народных депутатов от оппозиции блокируют трибуну и президиум парламента. Председатель ВР Владимир Рыбак пока не зашел в сессионный зал, а также в сессионном зале нет лидеров фракций парламента. В судейской ложе находятся, в частности, Михаил Поплавский и Виктор Пилипишин, которые были избраны народными депутатами.
Как известно, сегодня планировалось принесение присяги новоизбранными народными депутатами.
Напомним, сегодня Рыбак открыл заседание Рады и сразу же объявил перерыв до 16.00
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