Трибуну и президиум ВР блокируют около 30 оппозиционеров

Как передает корреспондент УНИАН, около 30 народных депутатов от оппозиции блокируют трибуну и президиум парламента. Председатель ВР Владимир Рыбак пока не зашел в сессионный зал, а также в сессионном зале нет лидеров фракций парламента. В судейской ложе находятся, в частности, Михаил Поплавский и Виктор Пилипишин, которые были избраны народными депутатами.

Как известно, сегодня планировалось принесение присяги новоизбранными народными депутатами.

Напомним, сегодня Рыбак открыл заседание Рады и сразу же объявил перерыв до 16.00