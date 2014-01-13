Дети, родившиеся 13 января и названные в честь пророка Мухаммеда, получат от Кадырова по $1 тыс

Об этом говорится в Instagram Кадырова, передает ИТАР-ТАСС.

"В честь дня рождения нашего любимого пророка Мухаммеда президент РОФ (Региональный общественный фонд) имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевна (Кадырова) приняла решение всем детям, которые появятся на свет 13 января и будут названы именами пророка, его членов семьи (супруги и детей), а также десяти асхабов (сподвижников), получивших при жизни весть об уготовленном им рае, выделить по одной тысяче долларов", - написал Кадыров на одной из официальных страниц в социальных сетях.

Несмотря на рост рождаемости, в России продолжается естественная убыль населения

Обычно родившимся в этот день детям дают имя либо пророка Мухаммеда, либо одного из четырех праведных халифов (Абу Бакр, Умар, Усман, Али), которые правили мусульманской уммой после смерти Мухаммеда.

В Чечне на сегодняшний день один из самых высоких в России показателей рождаемости. Как сообщил руководитель территориального управления Федеральной службы государственной статистики Рамзан Дигаев, в 2013 году он превысил смертность в пять раз.

Кроме того, в Чечне один из самых высоких показателей по количеству браков (6,5 на тысячу человек) и самый низкий показатель разводов в России (один развод на тысячу человек).

День рождения пророка Мухаммеда во всем мусульманском мире в этом году отмечался в ночь на 13 января. Согласно традиции он приходится на 12-е число третьего месяца исламского лунного календаря. В честь дня рождения пророка в мечети имени Ахмат-Хаджи Кадырова выставлены священные мусульманские реликвии, которые за вчерашний и сегодняшний день смогли увидеть десятки тысяч жителей республики и соседних регионов. По случаю дня рождения пророка бедным и нуждающимся во всех районах Чечни было роздано более 60 тыс. мешков сахара, муки и риса.

Накануне в Ачхой-Мартане открылась мечеть имени Батал-Хаджи Белхороева (ингушский шейх и богослов) на 5 тыс. молящихся. На церемонии ее открытия глава Чечни передал в дар ингушскому народу священную реликвию - волос пророка Мухаммеда.