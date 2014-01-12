Вече в Киеве завершилось. На Майдане начался концерт
15:03, 12 января 2014Политика
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На Майдане Незалежности для участников Народного вече начался концерт
Как передает корреспондент УНИАН, после выступления с трибуны Евромайдана лидеров оппозиционных сил Виталия Кличко, Олега Тягнибока, Арсения Яценюка было объявлено о завершении Народного вече. Сейчас проходит концерт.
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Первым выступил певец Тарас Петриненко. Он сказал: “а таки Украина не Россия”. Он отметил, что ряд известных людей в России пытаются унизить Евромайдан и, в частности, прокомментировал слова Михаила Задорнова о еврохохлах.
После чего Петриненко исполнил на Майдане ряд своих песен.
После певца на сцене снова начали выступать политики и общественные активисты.
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