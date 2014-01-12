На Майдане планируют начать акцию "Украина без кортежей"
13:12, 12 января 2014Политика
2939 0
Майдан планирует начать всеукраинскую акцию против правительственных кортежей
Об этом, выступая со сцены, заявила активистка Майдана, украинская певица Руслана.
По теме: На Майдане началось Народное вече. Онлайн-трансляция
По ее словам, кортежи членов правительства "уже просто достали". Она пообещала, что акции будут проходить по всей Украине - от столицы до райцентров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter