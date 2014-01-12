На Майдане планируют начать акцию "Украина без кортежей"

Об этом, выступая со сцены, заявила активистка Майдана, украинская певица Руслана.

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По ее словам, кортежи членов правительства "уже просто достали". Она пообещала, что акции будут проходить по всей Украине - от столицы до райцентров.