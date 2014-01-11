Поляченко: Состояние Луценко стабильное, его переводят из реанимации в палату

Об этом говорится в сообщении пресс -службы Партии регионов.

«Несколько часов назад я был в больнице, где общался с Юрием Луценко (когда-то мы вместе работали в правительстве) и его женой и присутствовал на консилиуме своих коллег - врачей. В настоящее время состояние Юрия Витальевича стабильное, его переводят из реанимации в палату. Врачи поставили диагноз - сотрясение мозга, также была проведена первичная хирургическая обработка раны в районе лобной доли» , - рассказал народный депутат.

«Сегодня открыты уголовные производства как о поведении «Беркута» , так и относительно хулиганских поступков лиц, спровоцировавших этот конфликт. Ведь пострадали как около двух десятков правоохранителей, так и депутаты и другие участники этого конфликта» , - резюмировал Юрий Поляченко.

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Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали здание Киево-Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции. Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс - министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко.

Также после столкновений с бойцами спецпироздилу "Беркут" возле Киево-Святошинского райсуда были госпитализированы шесть пострадавших активистов. Кроме того, участники Автомайдана заблокировали три автобуса с бойцами «Беркута» на проспекте Победы возле здания суда и спустили колеса в автобусах.