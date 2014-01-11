В Харькове сегодня начнется двухдневный всеукраинский форум Евромайданов

Как сообщил УНИАН соорганизатор харьковского Евромайдана, член оргкомитета форума Дмитрий Пилипец.

По его данным, 93 делегата — представителя общественных организаций, 37 — члены оппозиционных парламентских и внепарламентских партий.

Среди участников форума 36 делегатов имеют депутатский опыт работы.

Кроме того, на форум зарегистрировалось 80 наблюдателей.

Пилипец добавил, что в Первом всеукраинском форуме Евромайданов примут участие известные украинские политики — Олег Рыбачук, Владимир Огрызко и другие.

Активист заметил, что выступление на харьковском Евромайдане лидера партии “УДАР” Виталия Кличко, который должен был состояться сегодня, 11 января, в 18.00, отменен, “из-за информационной провокации”.

Пилипец подчеркнул, что форум не финансируют олигархи и представители власти.

По его словам, все участники из регионов Украины добираются в Харьков за средства местных Евромайданов, организация мероприятия в Харькове финансируется исключительно за средства харьковского Евромайдана, добровольные пожертвования его участников.

Вместе с тем организаторы до сих пор не разглашают место проведения форума, опасаясь провокаций.

Участники форума планируют рассмотреть острые вопросы сотрудничества Евромайданов, в частности, координацию действий, информационную политику, обеспечение безопасности, художественное сотрудничество.

Кроме того, делегаты должны начертить план действий для установления в Украине “ответственной демократии”.

Своим опытом против режима и стратегиями построения гражданского общества поделятся специальные гости из Польши - один из основателей Хельсинского комитета Польши Збигнев Ромашевский и один из основателей “Солидарности” Збигнев Буяк.

В первый день запланировано заседание рабочих групп в соответствии с вопросами повестки дня, во второй — принятие совместной резолюции.