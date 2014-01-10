Первому всеукраинскому форуму Евромайданов в Харькове не дают помещений

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил соорганизатор харьковского Евромайдана, член оргкомитета форума Владимир Чистилин.

«Все помещения, которые мы планировали, а это 7 помещений, включая Kharkiv Palace Hotel (гостиница, которая принадлежит харьковскому бизнесмену Александру Ярославскому, – УНИАН), нам отказали. На это время у меня нет информации, где он (форум – УНИАН) будет», - сказал Чистилин.

В то же время он отметил, что съезд при любых обстоятельствах состоится. «Форум состоится в любом случае. Если не найдем помещения, форум пройдет на площади», - подчеркнул член оргкомитета.

Активист опроверг информацию, что организатором мероприятия выступает власть.

Кроме того, по словам Чистилина, на субботу, 11 ноября, власть планирует проведение антимайдана. «Собирают учителей, рисуют даже плакаты "Янукович – наш президент". Это информация от наших активистов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11-12 декабря в Харькове состоится Первый всеукраинский форум Евромайданов. Форум рассмотрит острые вопросы сотрудничества Майданов - координацию, безопасность, информационную политику, художественное сотрудничество. Кроме того, делегаты должны начертить план действий для установления в Украине ответственной демократии.

Своим опытом борьбы против режима и стратегиями построения гражданского общества поделятся гости из Польши - один из основателей Хельсинского Комитета Польши Збигнев Ромашевский и один из основателей «Солидарности» Збигнев Буяк.

В первый день запланировано заседание рабочих групп в соответствии с вопросами повестки дня, во второй - принятие общей резолюции.

Также запланировано, что 11 декабря на харьковском Евромайдане выступит лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.