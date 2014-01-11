Прокуратура открыла уголовное производство за избиение Луценко

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках расследования следователи прокуратуры установят объективную картину того, что произошло на территории суда, а также в дальнейшем у Святошинского райотдела милиции", - говорится в сообщении прокуратуры.

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В ведомстве также отметили, что официальных заявлений об избиении людей милицией пока в прокуратуру не поступало, однако следствие начато по информации, имеющейся в СМИ.

В то же время, следователи милиции за теми же событиями начали уголовное производство по факту хулиганства со стороны митингующих, незаконного вмешательства в деятельность суда, а также сопротивления работникам милиции.

Напомним, что вчера в результате противостояния между активистами Автомайдана и бойцами "Беркута" драка бывшему руководителю МВД Юрию Луценко разбили голову. Согласно свидетельствам очевидцев, Луценко с женой вошел в салон автобуса и убеждал "беркутовцев" выполнить требования людей. Когда он вышел на улицу, кто-то начал раскачивать один из автобусов. В ответ бойцы "Беркута" выскочили и набросились на людей, которые стояли рядом. Луценко пытался остановить "беркутовцев", но получил несколько ударов дубинкой по голове.