Азаров уверен, что 2014-й станет годом стабильности и развития
Премьер-министр Украины Миколай Азаров уверен, что 2014 год станет годом стабильности, развития, стабильных цен и устойчивого валютного курса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.
«Очевидно, что 2014 год будет лучшим для наших людей, для всей Украины. Новыми возможностями необходимо оптимально воспользоваться. У нас есть все, чтобы 2014-й стал годом стабильности и развития», - сказал он.
Азаров выразил уверенность в том, что при условии консолидации общества 2014 год будет годом стабильных цен, устойчивого валютного курса, поступательного повышения зарплат и пенсий, а также всех доплат бюджетникам за качество и объем работы.
«Чрезвычайно важным для устойчивого развития государства является принятие государственного бюджета. Именно он обеспечит стабильность в государстве, развитие промышленности и аграрного производства и на этой основе – повышение социальных стандартов», - убежден глава правительства.
Азаров напомнил, что в последние дни прошлого года были ликвидированы все задержки по выплате заработных плат и социальной помощи из бюджета.
«В новый год мы вошли без задержек и можем продолжать выполнять социальные обязательства государства четко по графику. Да, несмотря на длительные выходные, на 9 января уже профинансировано свыше 6 млрд грн пенсий – абсолютно все, что предусмотрено на эту дату, и пенсии выплачиваются в плановом порядке», - сказал премьер.
Напомним, что Президент Виктор Янукович в новогоднем поздравлении отметил, что главными приоритетами в 2014 году будет обеспечение лучших социальных стандартов и развитие производства.