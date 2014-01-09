Азаров уверен, что 2014-й станет годом стабильности и развития

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«Очевидно, что 2014 год будет лучшим для наших людей, для всей Украины. Новыми возможностями необходимо оптимально воспользоваться. У нас есть все, чтобы 2014-й стал годом стабильности и развития», - сказал он.

Азаров выразил уверенность в том, что при условии консолидации общества 2014 год будет годом стабильных цен, устойчивого валютного курса, поступательного повышения зарплат и пенсий, а также всех доплат бюджетникам за качество и объем работы.

«Чрезвычайно важным для устойчивого развития государства является принятие государственного бюджета. Именно он обеспечит стабильность в государстве, развитие промышленности и аграрного производства и на этой основе – повышение социальных стандартов», - убежден глава правительства.

Азаров напомнил, что в последние дни прошлого года были ликвидированы все задержки по выплате заработных плат и социальной помощи из бюджета.

«В новый год мы вошли без задержек и можем продолжать выполнять социальные обязательства государства четко по графику. Да, несмотря на длительные выходные, на 9 января уже профинансировано свыше 6 млрд грн пенсий – абсолютно все, что предусмотрено на эту дату, и пенсии выплачиваются в плановом порядке», - сказал премьер.

Напомним, что Президент Виктор Янукович в новогоднем поздравлении отметил, что главными приоритетами в 2014 году будет обеспечение лучших социальных стандартов и развитие производства.